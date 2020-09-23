Навального выписали из стационара Charite

Российского оппозиционного политика и блогера Алексея Навального выписали из стационара немецкой больницы Charite, где его лечили после отравления веществом Новичок.

— Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в Charite 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления, — говорится в заявлении на сайте клиники.

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Отравление Навального

Об отравлении Навального стало известно 20 августа. Политика госпитализировали из аэропорта Омска, когда он летел из Томска в Москву, после чего политика ввели в искусственную кому. Впоследствии Навального перевезли на лечение в Германию.

14 сентября независимые лаборатории Франции и Швеции сообщили, что отравление Алексея Навального произошло вследствие вещества Новичок, которое нашли в пробах оппозиционера.

Источник: Charite