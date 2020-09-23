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Факти / Світ / Росія

Навального виписали зі стаціонару Charite

Російського опозиційного політика та блогера Олексія Навального виписали зі стаціонару німецької лікарні Charite, де його лікували після отруєння речовиною Новачок.

– Стан пацієнта поліпшився настільки, що він був виписаний зі стаціонару. Олексій Навальний лікувався в Charite 32 дні, з них 24 дня перебував у реанімації.

Виходячи з поточного стану пацієнта, лікарі вважають, що його повне одужання можливе. Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння, – йдеться в заяві на сайті клініки.

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Отруєння Навального

Про отруєння Навального стало відомо 20 серпня. Політика госпіталізували з аеропорту Омська, коли він летів з Томська в Москву, після чого політика ввели у штучну кому. Згодом Навального перевезли на лікування до Німеччини.

14 вересня незалежні лабораторії Франції та Швеції повідомили, що отруєння Олексія Навального сталося через дію речовини Новачок, яку знайшли у пробах опозиціонера.

Джерело: Charite

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