20 августа во время перелета в Москву российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо, из-за чего самолет совершил вынужденную посадку.

Его госпитализировали с подозрением на отравление, но впоследствии российские врачи поставили другой диагноз.

Сейчас российский оппозиционер находится на лечении в Германии, его состояние остается тяжелым. Но версию с отравлением до сих пор не исключают.

Факты ICTV рассказывают, что сейчас известно об отравлении Навального и почему такая ситуация могла возникнуть именно сейчас.

Отравление или досадная “случайность”

20 августа оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Впоследствии сообщили, что Навальный впал в гипогликемическую кому и врачи начали искать причины резкого ухудшения здоровья пациента.

Конечно же, первой появилась версия об отравлении оппозиционера, ведь для России преждевременная смерть известных противников власти не является чем-то новым.

21 августа рассказали сразу о двух версиях, которые противоречили друг другу. Директор Фонда борьбы с коррупцией заявил, что в его присутствии главному врачу сказали о наличии в организме Навального ядовитых веществ.

Однако впоследствии главный врач сказал, что никаких следов яда не выявили в анализах пациента. Вполне возможно, что в больнице просто не было оснащения для выявления веществ, угрожающих жизни, ведь это сложный процесс.

Но потом основной рабочей версии назвали нарушение обмена веществ из-за резкого снижения сахара в крови. Однако реальность такого развития событий очень маловероятна.

Спортивный диетолог, пожелавший остаться неизвестным, рассказал Фактам ICTV, что гипогликемическая кома, в которую впал Навальный, провоцируется резким выбросом инсулина в кровь.

Это, в свою очередь, приводит к спутанному сознанию человека, у него начинает двоиться в глазах, он сильно потеет.

— Но в данном случае это явно не то: при гипогликемической коме вообще нет болевых симптомов. Даже наоборот — может развиться эйфория. А Навальный кричал от боли. Кроме того, гипогликемическую кому что-то должно спровоцировать — обычное “нарушение обмена веществ” здесь не прокатит, — рассказывает диетолог.

По его словам, это состояние также легко исправить. Обычно для этого достаточно принять так называемую быструю глюкозу.

И далеко не все российские врачи верят в эту версию. Некоторые даже считают, что истинную причину недомогания Навального специально скрывали.

— То, что мы видели в Омске, это образцы срастания медицинской и пенитенциарной систем, принятых в РФ. Скорее всего, администрация медицинского учреждения давила на врачей. Так бывает, когда в больницу попадает публичное лицо. Мы слышали откровенную ложь, — заявлял врач-травматолог Андрей Волна.

Сейчас эти догадки подтверждают врачи из Германии, куда отправили Навального на лечение.

24 августа клиника Charite подтвердила версию об отравлении российского оппозиционера, однако конкретное вещество до сих пор не известно.

В Кремле, как всегда, призывают не спешить с выводами, но доверия к немецким врачам гораздо больше.

Ответственность за отравление

Пока ведется работа по установлению точного вещества, которым отравили Навального, немецкие врачи борются за его жизнь.

И уже начали появляться версии о том, что это был не обычный яд. В частности, такую ​​версию высказал изданию Deutsche Welle токсиколог Флориан Айер.

— Это — не обычный яд. Большинство отравлений, которые мы лечим, вызваны передозировкой лекарствами, в основном с суицидальным намерением. А также алкогольные отравления. Такое отравление в нашем клиническом опыте встречалось, возможно, 40-50 раз за последние 20 лет, так что у нас есть определенный опыт в этом деле. Но это далеко не обычное отравление, — заявил он.

Предварительно установлено, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Стоит заметить, что их очень трудно достать.

Поэтому у многих возникает подозрение, что без высшего руководства РФ здесь не обошлось. Это, пожалуй, никого и не удивит, ведь все прекрасно помнят отравления Скрипалей, в котором большинство стран обвиняют Россию.

Оно привело к высылке ряда российских дипломатов из многих стран, на что РФ ответила зеркально и отрицала свою причастность к отравлению.

В случае с Навальным возникает ощущение дежавю, просто здесь действовали в пределах собственной страны. И лидеры других государств также это заметили.

Однако в Кремле реагируют так, будто это нормальная ситуация, когда абсолютно здоровый человек вдруг кричит от боли и впадает в кому. И не кто-нибудь, а один из самых известных оппозиционеров России.

По информации СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель была очень недовольна разговором с президентом РФ Владимиром Путиным, который также якобы не придал этому значения.

Лишь 26 августа глава РФ заявил о том, что заинтересован в расследовании обстоятельств ухудшения здоровья Навального. И заметил, что оно должно быть тщательным и объективным.

То есть опять попытки “выиграть время”. Тем временем США обещают ввести новые санкции против РФ, если подтвердится участие властей в отравлении оппозиционера и они будут намного хуже реакции на вмешательство в американские выборы в 2016 году.

А СМИ уже нашли сходство в случае Навального с отравлением бизнесмена из Болгарии Емельяна Гебрева. В расследовании Der Spiegel совместно с Bellingcat сообщают, что о сходстве можно сделать вывод из-за переговоров немецких и болгарских врачей.

Своевременная болезнь

И как тут можно не вспомнить, что резкое ухудшение здоровья Навального произошло как раз тогда, когда протесты в Беларуси набирали обороты.

Невооруженным глазом можно увидеть, что руководству России не нравится то, что происходит в соседней стране. И для этого не нужно обращать внимание, ни на реакцию руководства страны, ни на переговоры с лидерами других государств, а просто посмотреть российские программы.

Когда в Украине происходила Революция Достоинства, на российских каналах быстро начали поливать грязью людей, которые вышли на Майдан, чтобы отстаивать свои права.

То же мы сейчас видим и с протестами в Беларуси. Российская пропаганда начала четко работать на их осуждение, рассказывая о “руке Запада”, “иностранных спецагентах”, “угасании акций” и т. д.

На самом деле протесты до сих пор продолжаются, просто они уже стали, так сказать, “обычным ритмом жизни” для Беларуси. Это не значит, что они не приведут к значительным изменениям, но нынешний этап вполне нормальный.

Об акциях Black Lives Matter мы также давно не слышали, но это не значит, что они прекратились.

Режимы в России и Беларуси похожи — один “вождь”, фактический запрет протестов, а те, на которые выходят, — жестко разгоняют. Конечно, для Путина события в соседней страны могли стать неприятным сигналом.

Если касательно Украины удалось замылить глаза большинству россиян “фашистами” и “бандеровцами”, то с Беларусью дела несколько хуже.

Поэтому такое “своевременное” ухудшение здоровья Навального дает повод подозревать, что Кремль опасается начала протестов у себя. Поэтому и пытается убрать единственную значительную оппозиционную фигуру.

Кроме того, не скрывает руководство России и желание помочь Лукашенко в подавлении протестов и “стабилизации ситуации”.

27 августа Путин заявил о том, что готов ввести войска в Беларусь, если “экстремистские элементы” в стране пересекут границу. По его словам, таким образом Россия выполняет обязательства перед Беларусью.

И главе РФ выгодно решение “проблемы” именно таким образом. Понемногу он пытается взять ситуацию под контроль, при этом не применьшая роли Лукашенко в этом процессе.

— В любом случае, Кремль будет подталкивать Беларусь к применению силы. Такой сценарий устраивает Россию, таким образом она получает больший контроль над Беларусью, — сказал Голосу Америки председатель правления фонда Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности Максим Хилько.

В начале белорусских протестов также публиковали много фото со спецназовцами без опознавательных знаков. Сразу чувствуется почерк России, ведь украинцы прекрасно помнят зеленых человечков в Крыму, которые впоследствии оказались (сюрприз-сюрприз) российскими силовиками.

Сейчас не известно, откуда пришли белорусские черные человечки, но подозрения уже закрались.

Понятно, что Кремль не хочет, чтобы еще одна постсоветская страна вышла из зоны его влияния, как это произошло с Украиной.

Ведь украинская революция Достоинства всколыхнула весь мир и стала примером для многих стран. В то же время страх потерять собственное кресло и мог подтолкнуть руководство России к отравлению значительной политической фигуры.

Сейчас остается только ждать проведения расследования всех обстоятельств отравления Навального, и только после этого можно будет точно говорить о мотивах и целях заказчиков.

Ясно лишь одно — всех причастных к этому ждут очень неприятные последствия.

Владислав Бомбела