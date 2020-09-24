Отец белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой получил письмо от дочери из следственного изолятора.

Письмо шло из СИЗО города Жодино в Минск полторы недели, пишут представители Колесниковой на ее странице в Facebook.

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— Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим. Очень скучаю по тебе. Я очень надеюсь, что с Таней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех. Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед, — пишет она.







У них везде хаос. Мария Колесникова написала письмо из СИЗО / 2 фотографии

Все, кто занимался похищением Колесниковой, сейчас в истерике.

— Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка, — пишет Колесникова.

Задержание Марии Колесниковой

7 сентября стало известным об исчезновении Марии Колесниковой. Оппозиционерку пытались выдворить из Беларуси, но женщина на границе порвала свой паспорт.

9 сентября отец сообщил, что Марию арестовали и она находится в СИЗО №1.

Следственный комитет Беларуси 16 сентября объявил обвинения оппозиционерке Марии Колесниковой. Ей инкриминируются Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Источник: Марія Колесникова