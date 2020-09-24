Мария Колесникова написала письмо из СИЗО

Отец белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой получил письмо от дочери из следственного изолятора.
Письмо шло из СИЗО города Жодино в Минск полторы недели, пишут представители Колесниковой на ее странице в Facebook.
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— Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим. Очень скучаю по тебе. Я очень надеюсь, что с Таней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех.
Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед, — пишет она.
Все, кто занимался похищением Колесниковой, сейчас в истерике.
— Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка, — пишет Колесникова.
Задержание Марии Колесниковой
7 сентября стало известным об исчезновении Марии Колесниковой. Оппозиционерку пытались выдворить из Беларуси, но женщина на границе порвала свой паспорт.
9 сентября отец сообщил, что Марию арестовали и она находится в СИЗО №1.
Следственный комитет Беларуси 16 сентября объявил обвинения оппозиционерке Марии Колесниковой. Ей инкриминируются Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
Источник: Марія Колесникова