Марія Колесникова написала листа із СІЗО

Батько білоруської опозиціонерки Марії Колесникової отримав листа від доньки з слідчого ізолятору.
Лист йшов з СІЗО міста Жодіно до Мінська півтора тижня, пишуть представники Колесникової на її сторінці у Facebook.
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– Зі мною все в порядку, умови толерантні і нові подруги чудові. Ми займаємося фітнесом на вулиці під час прогулянки і багато їмо. Дуже сумую за тобою. Я дуже сподіваюся, що з Танею і командою все в порядку. Обіймаю міцно їх усіх.
Обов’язково скажи їм не здаватися, тільки вперед, – пише вона.
Всі, хто займався викраденням Колесникової, нині в істериці.
– Вони навіть не вміють робити свою роботу добре. У них скрізь бардак і хаос. І це не жарт, – пише Колесникова.
Затримання Марії Колесникової
7 вересня стало відомом про зникнення Марії Колесникової. Опозиціонерку намагалися видворити з Білорусі, але жінка на кордоні порвала свій паспорт.
9 вересня її батько повідомив, що Марію заарештували і вона знаходиться в СІЗО №1.
Слідчий комітет Білорусі 16 вересня оголосив обвинувачення опозиціонерці Марії Колесниковій. Їй інкримінують Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.
Джерело: Марія Колесникова