Батько білоруської опозиціонерки Марії Колесникової отримав листа від доньки з слідчого ізолятору.

Лист йшов з СІЗО міста Жодіно до Мінська півтора тижня, пишуть представники Колесникової на її сторінці у Facebook.

Читайте: Порвала паспорт і вийшла через вікно: що відбувалося з Колесниковою на кордоні з Україною

– Зі мною все в порядку, умови толерантні і нові подруги чудові. Ми займаємося фітнесом на вулиці під час прогулянки і багато їмо. Дуже сумую за тобою. Я дуже сподіваюся, що з Танею і командою все в порядку. Обіймаю міцно їх усіх. Обов’язково скажи їм не здаватися, тільки вперед, – пише вона.







У них скрізь хаос. Марія Колесникова написала листа із СІЗО / 2 фотографии

Всі, хто займався викраденням Колесникової, нині в істериці.

– Вони навіть не вміють робити свою роботу добре. У них скрізь бардак і хаос. І це не жарт, – пише Колесникова.

Затримання Марії Колесникової

7 вересня стало відомом про зникнення Марії Колесникової. Опозиціонерку намагалися видворити з Білорусі, але жінка на кордоні порвала свій паспорт.

9 вересня її батько повідомив, що Марію заарештували і вона знаходиться в СІЗО №1.

Слідчий комітет Білорусі 16 вересня оголосив обвинувачення опозиціонерці Марії Колесниковій. Їй інкримінують Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.

Джерело: Марія Колесникова