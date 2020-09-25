Британские сети супермаркетов Tesco и Morrisons ввели ограничения на продаж некоторых товаров, чтобы избежать их дефицита.
Ограничения вводят из-за ажиотажа, возникшего на фоне усиления карантина в стране, сообщает ВВС.
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В одни руки будут продавать не более трех упаковок:
- муки;
- макарон;
- туалетной бумаги;
- дезинфицирующих салфеток.
Местные жители опасаются повторного локдауна — положение, при котором останавливается общественная жизнь.
В стране 25 сентября зарегистрировали самый высокий прирост новых случаев — 6,6 тыс. в сутки.
Усиление карантина в Великобритании
За критической ситуации, Великобритания вводит повторный карантин. Ограничения начали действовать с 24 сентября. В стране вводится комендантский час с 22.00 для баров, кафе и ресторанов. Все работники сферы услуг и посетители должны носить маски.
Изменения также коснутся массовых мероприятий — максимально допустимое количество гостей на свадьбах — 15, на похоронах — 30.
Карантин может продлиться до шести месяцев.