Жесткий карантин в Британии может длиться до весны — Джонсон назвал ограничения

Из-за критической ситуации с коронавирусом Великобритания вводит повторный карантин. Ограничения начнут действовать в четверг, 24 сентября.
Об этом во время выступления в Палате общин заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Он пообещал, что школы и университеты будут оставаться открытыми.
— Мы не можем требовать от всех граждан оставаться дома. И хотя это далеко не те меры, которые были в марте, мы должны бороться с Covid-19.
Среди главных защитных мер:
- Комендантский час с 22.00 для баров, кафе и ресторанов.
- Обязательное ношение масок для работников сфер предоставления услуг (включая такси).
- Повышение штрафов: за отсутствие маски — £ 200.
- Максимально допустимое количество гостей: на свадьбах — 15 на похоронах — 30.
- На запрос полиции возможно вмешательство военных для соблюдения всех ограничений.
Карантин в Великобритании, согласно прогнозам правительства, может продлиться до шести месяцев.
Таким образом, коронавирус фактически отменит Рождество — один из самых уважаемых праздников в Великобритании.
U.K. PM Boris Johnson announces further Covid restrictions in England including:
-Curbs on large sports events from Oct. 1
-Max 15 guests at weddings, 30 at funerals
-Fines for breaking rules pic.twitter.com/u0A9eCv8Va
— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 22, 2020
Коронавирус в Европе — прогноз ВОЗ
По мнению ВОЗ, рост количества летальных исходов от Covid-19 в Европе ожидается в октябре-ноябре 2020 года.
Директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге объяснил это тем, что правительства стран отказываются возвращаться к жестким карантинным ограничениям и перестают контролировать соблюдение рекомендаций ВОЗ.
По состоянию на сентябрь в Европе фиксируется увеличение количества больных коронавирусом, но рост смертности пока не фиксируется.