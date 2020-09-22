Жесткий карантин в Британии может длиться до весны — Джонсон назвал ограничения

Из-за критической ситуации с коронавирусом Великобритания вводит повторный карантин. Ограничения начнут действовать в четверг, 24 сентября.

Об этом во время выступления в Палате общин заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Он пообещал, что школы и университеты будут оставаться открытыми.

— Мы не можем требовать от всех граждан оставаться дома. И хотя это далеко не те меры, которые были в марте, мы должны бороться с Covid-19.

Среди главных защитных мер:

Комендантский час с 22.00 для баров, кафе и ресторанов.

Обязательное ношение масок для работников сфер предоставления услуг (включая такси).

Повышение штрафов: за отсутствие маски — £ 200.

Максимально допустимое количество гостей: на свадьбах — 15 на похоронах — 30.

На запрос полиции возможно вмешательство военных для соблюдения всех ограничений.

Карантин в Великобритании, согласно прогнозам правительства, может продлиться до шести месяцев.

Таким образом, коронавирус фактически отменит Рождество — один из самых уважаемых праздников в Великобритании.

U.K. PM Boris Johnson announces further Covid restrictions in England including: -Curbs on large sports events from Oct. 1

-Max 15 guests at weddings, 30 at funerals

-Fines for breaking rules pic.twitter.com/u0A9eCv8Va — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 22, 2020

Коронавирус в Европе — прогноз ВОЗ

По мнению ВОЗ, рост количества летальных исходов от Covid-19 в Европе ожидается в октябре-ноябре 2020 года.

Директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге объяснил это тем, что правительства стран отказываются возвращаться к жестким карантинным ограничениям и перестают контролировать соблюдение рекомендаций ВОЗ.

По состоянию на сентябрь в Европе фиксируется увеличение количества больных коронавирусом, но рост смертности пока не фиксируется.