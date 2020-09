Жесткий карантин в Британии может длиться до весны — Джонсон назвал ограничения

Из-за критической ситуации с коронавирусом Великобритания вводит повторный карантин. Ограничения начнут действовать в четверг, 24 сентября.

Об этом во время выступления в Палате общин заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Он пообещал, что школы и университеты будут оставаться открытыми.

Среди главных защитных мер:

Карантин в Великобритании, согласно прогнозам правительства, может продлиться до шести месяцев.

Таким образом, коронавирус фактически отменит Рождество — один из самых уважаемых праздников в Великобритании.

U.K. PM Boris Johnson announces further Covid restrictions in England including:

-Curbs on large sports events from Oct. 1

-Max 15 guests at weddings, 30 at funerals

-Fines for breaking rules pic.twitter.com/u0A9eCv8Va

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 22, 2020