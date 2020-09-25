Британські мережі супермаркетів Tesco та Morrisons вели обмеження на продаж деяких товарів, щоб уникнути їх дефіциту.
Обмеження вводять через ажіотаж, який виник на тлі посилення карантину у країні, повідомляє ВВС.
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В одні руки продаватимуть не більше трьох пакунків:
- борошна;
- макаронів;
- туалетного паперу;
- дезінфікуючих серветок.
Місцеві жителі побоюються повторного локдауну – положення, при якому зупиняється суспільне життя.
У країні 25 вересня зареєстрували найвищий приріст нових випадків – 6,6 тис. за добу.
Посилення карантину у Великій Британії
Через критичну ситуацію, Велика Британія запроваджує повторний карантин. Обмеження почали діяти з 24 вересня. У країні вводиться комендантська година з 22.00 для барів, кафе та ресторанів. Усі працівники сфери послуг та відвідувачі мають носити маски.
Зміни також торкнуться масових заходів максимально допустима кількість гостей на весіллях – 15, на похоронах – 30.
Карантин може протривати до шести місяців.