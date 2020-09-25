PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Не більше трьох у руки. У Британії супермаркети обмежать продаж туалетного паперу

Британські мережі супермаркетів Tesco та Morrisons вели обмеження на продаж деяких товарів, щоб уникнути їх дефіциту.

Обмеження вводять через ажіотаж, який виник на тлі посилення карантину у країні, повідомляє ВВС.

Читайте: Польща з наступного тижня посилить карантин у деяких повітах

В одні руки продаватимуть не більше трьох пакунків:

  • борошна;
  • макаронів;
  • туалетного паперу;
  • дезінфікуючих серветок.

Місцеві жителі побоюються повторного локдауну – положення, при якому зупиняється суспільне життя.

У країні 25 вересня зареєстрували найвищий приріст нових випадків – 6,6 тис. за добу.

Посилення карантину у Великій Британії

Через критичну ситуацію, Велика Британія запроваджує повторний карантин. Обмеження почали діяти з 24 вересня. У країні вводиться комендантська година з 22.00 для барів, кафе та ресторанів. Усі працівники сфери послуг та відвідувачі мають носити маски.

Зміни також торкнуться масових заходів максимально допустима кількість гостей на весіллях – 15, на похоронах – 30.

Карантин може протривати до шести місяців.

Джерело: ВВС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка