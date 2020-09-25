Польша со следующей недели усилит карантин в некоторых поветах

В Польше планируют усилить карантин в красных и желтых зонах, где фиксируют резкий рост новых случаев коронавируса.

Это будут ограничения, касающиеся возможности встреч и контактов людей, заявил представитель Минздрава Войцех Андрусевич в комментарии Gazeta.pl.

Сейчас 19 уездов Польши находятся в желтой зоне, а два — в красной.

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В ближайшее время количество инфицированных коронавируса в Польше будет расти, что является следствием возвращения людей к нормальному ритму жизни после периода летних отпусков, считают в Минздраве.

25 сентября в стране подтвердили 1 587 новых случаев Covid-19.

Польские лекарства против коронавируса

В Польше фармацевтическая компания Biomed Lublin заявила, что создали первые в мире эффективное лекарство против коронавируса.

Препарат содержит плазму людей, переболевших Covid-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пока нет подтверждений, что какой-нибудь препарат может вылечить Covid-19 или предотвратить заболевание.

Источник: Gazeta.pl