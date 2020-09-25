ООН призывает Беларусь освободить Колесникову

ООН обратилась к властям Беларуси с призывом освободить оппозиционера Марию Колесникову, которая с 7 сентября находится в следственном изоляторе города Жодино.

Заявление опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Белорусская власть должна провести быстрое и эффективное расследование случившегося с Колесниковой.

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Также должны осуществить правосудие над теми, кто причастен к ее похищению.

По данным правозащитников ООН, Колесникову похитили мужчины в масках, которые были агентами безопасности.

Задержание Марии Колесниковой

7 сентября белорусская оппозиционерка Мария Колесникова была похищена в центре Минска. Женщину сначала пытались выдворить из Беларуси, но Колесникова уничтожила свой паспорт. Два дня ее местонахождение было неизвестно.

9 сентября отец сообщил, что Марию арестовали и она находится в СИЗО №1.

Источник: Управление верховного комиссара ООН по правам человека