ООН призывает Беларусь освободить Колесникову

ООН обратилась к властям Беларуси с призывом освободить оппозиционера Марию Колесникову, которая с 7 сентября находится в следственном изоляторе города Жодино.
Заявление опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Белорусская власть должна провести быстрое и эффективное расследование случившегося с Колесниковой.
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Также должны осуществить правосудие над теми, кто причастен к ее похищению.
По данным правозащитников ООН, Колесникову похитили мужчины в масках, которые были агентами безопасности.
Задержание Марии Колесниковой
7 сентября белорусская оппозиционерка Мария Колесникова была похищена в центре Минска. Женщину сначала пытались выдворить из Беларуси, но Колесникова уничтожила свой паспорт. Два дня ее местонахождение было неизвестно.
9 сентября отец сообщил, что Марию арестовали и она находится в СИЗО №1.
Источник: Управление верховного комиссара ООН по правам человека