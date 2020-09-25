ООН закликає Білорусь звільнити Колесникову

ООН звернулася до влади Білорусі із закликом звільнити опозиціонера Марію Колесникову, яка з 7 вересня перебуває у слідчому ізоляторі міста Жодіно.
Заяву опубліковано на сайті Управління верховного комісара ООН з прав людини.
Білоруська влада повинна провести швидке та ефективне розслідування того, що сталося з Колесниковою.
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Також повинні здійснити правосуддя над тими, хто причетний до її насильницького викрадення.
За даними правозахисників ООН, Колесникову викрали чоловіки у масках, які були агентами безпеки.
Затримання Марії Колесникової
7 вересня білоруська опозиціонерка Марія Колесникова була викрадена у центрі Мінська. Жінку спершу намагалися видворити з Білорусі, але Колесникова знищила свій паспорт. Два дні її місцеперебування було невідоме.
9 вересня її батько повідомив, що Марію заарештували і вона знаходиться в СІЗО №1.