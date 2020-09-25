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Факти / Світ / Росія

Подарували 15-20 додаткових годин життя: Навальний подякував пілотам і лікарям швидкої

Російський опозиційни політик Олексій Навальний подякував пілотам і місцевим лікарям Омську, які врятували його життя.

Оскільки саме пілоти екстрено посадили літак, попри повідомлення про начебто мінування аеропорту, а медики, які першими прибули на місце, визначили, що це токсичне отруєння.

– Пілоти і перші медики просто подарували мені додаткові 15-20 годин життя. Все, що відбувалося далі, заслуговує на окрему розповідь, але розповідати точно було б нічого, якби не ці хлопці. Дякую вам, невідомі добрі друзі. Ви хороші люди, – написав опозиціонер в Instagram.

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Також Олексій Навальний зазначив, що після всього, що сталося, у нього є відчуття вдячності для великої кількості людей. Тому запевнив, що пости на цю тему його підписники втомляться читати.

 

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Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имён их не знаете. У меня как раз такой случай. После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые – так вышло – сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья». Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет. Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей. Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: «это токсическое отравление», – и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Днями Олексія Навального виписали зі стаціонару німецької клініки Шаріте, де його лікували після отруєння речовиною Новачок.

За його словами, він планує більше часу проводити у соцмережах, де і нині читає коментарі і теплі слова людей, які його підтримують.

Крім того, політик намагатиметься відновити своє здоров’я і навчитися простим для інших речам.

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