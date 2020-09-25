Подарували 15-20 додаткових годин життя: Навальний подякував пілотам і лікарям швидкої

Російський опозиційни політик Олексій Навальний подякував пілотам і місцевим лікарям Омську, які врятували його життя.

Оскільки саме пілоти екстрено посадили літак, попри повідомлення про начебто мінування аеропорту, а медики, які першими прибули на місце, визначили, що це токсичне отруєння.

– Пілоти і перші медики просто подарували мені додаткові 15-20 годин життя. Все, що відбувалося далі, заслуговує на окрему розповідь, але розповідати точно було б нічого, якби не ці хлопці. Дякую вам, невідомі добрі друзі. Ви хороші люди, – написав опозиціонер в Instagram.

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Також Олексій Навальний зазначив, що після всього, що сталося, у нього є відчуття вдячності для великої кількості людей. Тому запевнив, що пости на цю тему його підписники втомляться читати.

Днями Олексія Навального виписали зі стаціонару німецької клініки Шаріте, де його лікували після отруєння речовиною Новачок.

За його словами, він планує більше часу проводити у соцмережах, де і нині читає коментарі і теплі слова людей, які його підтримують.

Крім того, політик намагатиметься відновити своє здоров’я і навчитися простим для інших речам.