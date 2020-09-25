Подарували 15-20 додаткових годин життя: Навальний подякував пілотам і лікарям швидкої

Російський опозиційни політик Олексій Навальний подякував пілотам і місцевим лікарям Омську, які врятували його життя.
Оскільки саме пілоти екстрено посадили літак, попри повідомлення про начебто мінування аеропорту, а медики, які першими прибули на місце, визначили, що це токсичне отруєння.
– Пілоти і перші медики просто подарували мені додаткові 15-20 годин життя. Все, що відбувалося далі, заслуговує на окрему розповідь, але розповідати точно було б нічого, якби не ці хлопці. Дякую вам, невідомі добрі друзі. Ви хороші люди, – написав опозиціонер в Instagram.
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Також Олексій Навальний зазначив, що після всього, що сталося, у нього є відчуття вдячності для великої кількості людей. Тому запевнив, що пости на цю тему його підписники втомляться читати.
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Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имён их не знаете. У меня как раз такой случай. После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые – так вышло – сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья». Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет. Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей. Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: «это токсическое отравление», – и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди.
Днями Олексія Навального виписали зі стаціонару німецької клініки Шаріте, де його лікували після отруєння речовиною Новачок.
За його словами, він планує більше часу проводити у соцмережах, де і нині читає коментарі і теплі слова людей, які його підтримують.
Крім того, політик намагатиметься відновити своє здоров’я і навчитися простим для інших речам.