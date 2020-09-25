Польща з наступного тижня посилить карантин у деяких повітах

У Польщі планують посилити карантин у червоних і жовтих зонах, де фіксують різке зростання нових випадків коронавірусу.

Це будуть обмеження, що стосуються можливості зустрічей та контактів людей, заявив речник МОЗу Войцєх Андрусевич у коментарі Gazeta.pl.

Нині 19 повітів Польщі перебувають у жовтій зоні, а два – у червоній.

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Найближчим часом кількість інфікованих коронавірусом у Польщі буде зростати, що є наслідком повернення людей до нормального ритму життя після періоду літніх відпусток, вважають у МОЗ.

25 вересня у країні підтвердили 1 587 нових випадків Covid-19.

Польські ліки проти коронавірусу

У Польщі фармацевтична компанія Biomed Lublin заявила, що створили перші у світі ефективні ліки проти коронавірусу.

Препарат містить плазму людей, які перехворіли на Covid-19.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, поки немає підтверджень, що який-небудь препарат може вилікувати Covid-19 або запобігти захворюванню.

Джерело: Gazeta.pl