Польща з наступного тижня посилить карантин у деяких повітах

У Польщі планують посилити карантин у червоних і жовтих зонах, де фіксують різке зростання нових випадків коронавірусу.
Це будуть обмеження, що стосуються можливості зустрічей та контактів людей, заявив речник МОЗу Войцєх Андрусевич у коментарі Gazeta.pl.
Нині 19 повітів Польщі перебувають у жовтій зоні, а два – у червоній.
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Найближчим часом кількість інфікованих коронавірусом у Польщі буде зростати, що є наслідком повернення людей до нормального ритму життя після періоду літніх відпусток, вважають у МОЗ.
25 вересня у країні підтвердили 1 587 нових випадків Covid-19.
Польські ліки проти коронавірусу
У Польщі фармацевтична компанія Biomed Lublin заявила, що створили перші у світі ефективні ліки проти коронавірусу.
Препарат містить плазму людей, які перехворіли на Covid-19.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, поки немає підтверджень, що який-небудь препарат може вилікувати Covid-19 або запобігти захворюванню.
Джерело: Gazeta.pl