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Факты / Мир

Лукашенко должен уйти: Макрон о разгоне мирных демонстраций

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Александр Лукашенко должен уйти с должности после нечестных выборов и разгона мирных демонстраций.

— То, что происходит в Беларуси, — это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая держится силой. Понятно, что Лукашенко должен уйти, — сказал Макрона.

Его поразило мужество демонстрантов в Беларуси.

— Они знают, на какой риск они идут, устраивая протесты каждые выходные, и тем не менее они продолжают движение, направленное на оживление демократии в этой стране, — сказал он.

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28 сентября Макрон совершит свой первый визит в Литву и Латвию. В Офисе французского президента не исключили, что Макрон может встретиться с Тихановской в Вильнюсе.

Протесты в Беларуси

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Источник: Journal du dimanche

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