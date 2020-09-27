Лукашенко повинен піти: Макрон про розгін мирних демонстрацій

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Олександр Лукашенко повинен піти з посади після нечесних виборів і розгону мирних демонстрацій.

– Те, що відбувається в Білорусі, – це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і яка тримається силою. Зрозуміло, що Лукашенко повинен піти, – сказав Макрон.

Його вразила мужність демонстрантів у Білорусі.

– Вони знають, на який ризик вони йдуть, влаштовуючи протести кожні вихідні, і тим не менше вони продовжують рух, спрямований на пожвавлення демократії в цій країні, – сказав він.

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28 вересня Макрон здійснить свій перший візит до Литви і Латвії. В Офісі французького президента не виключили, що Макрон може зустрітися з Тихановською у Вільнюсі.

Протести в Білорусі

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Джерело: Journal du dimanche