В Беларуси задержали более 70 участниц женского марша
В Беларуси продолжаются протесты. В Минске задержали более 70 участников женского марша. Митингующие прошлись колонной по центральным улицам столицы и скандировали Жыве Беларусь и президент Света.
Аресты осуществляли силовики в масках и форме без опознавательных знаков. Задержали сегодня и символа женских протестов в Беларуси — 73-летнюю Нину Багинскую. Правоохранители забрали у нее флаг и затолкали в автобус. Впоследствии женщину отпустили.
Протесты в Беларуси
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.