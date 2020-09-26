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В Беларуси задержали более 70 участниц женского марша

В Беларуси продолжаются протесты. В Минске задержали более 70 участников женского марша. Митингующие прошлись колонной по центральным улицам столицы и скандировали Жыве Беларусь и президент Света.

Аресты осуществляли силовики в масках и форме без опознавательных знаков. Задержали сегодня и символа женских протестов в Беларуси — 73-летнюю Нину Багинскую. Правоохранители забрали у нее флаг и затолкали в автобус. Впоследствии женщину отпустили.

Протесты в Беларуси

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

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