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Факты / Мир

В ВОЗ объявили о создании нового эффективного экспресс-теста на Covid-19

Всемирная организация здравоохранения сообщила о создании нового более эффективного экспресс-теста на наличие коронавируса.

По данным ВОЗ, тест нового типа сможет выявить Covid-19 в течение 15-30 минут, а его цена составит $5 или 142 грн за один экземпляр.

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Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

Также такой тест не потребует дополнительного сложного лабораторного оборудования для определения наличия коронавируса.

Сейчас закуплено 120 млн новых экспресс-тестов для ряда стран с низким и средним уровнем доходов.

Глава ВОЗ отметил, что это позволит расширить тестирование в местах, где нет соответствующих лабораторий и подготовленных медицинских работников для проведения ПЦР-тестов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 29 сентября в Украине по статистике коронавируса обнаружили 3 627 новых инфицированных. Всего в стране насчитывается 204 932 больных.

От коронавируса умерло 4 065 пациентов, за сутки их количество выросло на 69 человек. Полностью выздоровели уже 88 453 украинца.

Наибольшее количество инфицированных за последние сутки зафиксировано в Харьковской области — 426, в Киеве — 416, Одесской области — 271 и Днепропетровской — 200.

Источник: Украинская правда

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