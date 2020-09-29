У ВООЗ оголосили про створення нового ефективнішого експрес-тесту на Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про створення нового більш ефективного експрес-тесту на наявність коронавірусу.
За даними ВООЗ, тест нового типу зможе виявити Covid-19 впродовж 15-30 хвилин, а його ціна становитиме $5 або 142 грн за один екземпляр.
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Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на прес-конференції в Женеві.
Також такий тест не потребуватиме додаткового складного лабораторного обладнання для визначення наявності коронавірусу.
Наразі буде закуплено 120 млн нових експрес-тестів для низки країн з низьким та середнім рівнем доходів.
Голова ВООЗ зазначив, що це дозволить розширити тестування у місцях, де немає відповідних лабораторій та підготовлених медичних працівників для проведення ПЛР-тестів.
Коронавірус в Україні
Станом на 29 вересня в Україні за статистикою коронавірусу виявили 3 627 нових інфікованих. Загалом у країні налічується 204 932 хворих.
Від коронавірусу померло 4 065 пацієнтів, за добу їхня кількість зросла на 69 осіб. Повністю одужало вже 88 453 українці.
Найбільша кількість інфікованих за останню добу зафіксована у Харківській області – 426, у Києві – 416, Одеській області – 271 та Дніпропетровській – 200.