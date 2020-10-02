IKEA не использовала нелегальную древесину из Украины — расследование

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, завершила независимый аудит в связи с обвинениями Earthsight, исключив факт попадания незаконно заготовленной древесины из Украины в свою цепочку поставок.

— Результаты расследования третьей стороны не выявили каких-либо признаков того, что незаконно заготовленная древесина попала в нашу цепочку поставок, — заявили у компании.

В заявлении подчеркивается, что оба расследования Earthsight указали на сложную интерпретацию закона о санитарных рубках в течение сезона тишины.

— Мы поддерживаем действия FSC (Лесного попечительского совета) по решению этой проблемы и рассмотрению вопроса противоречивого законодательства для дальнейшего совершенствования ответственного ведения лесного хозяйства в Украине и за ее пределами. Это также подтверждает, почему мы считаем, что на сегодня FSC является надежной глобальной лесной сертификацией из всех пока действующих на рынке, — отметили в компании.

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В июне 2020 года IKEA начала независимый аудит своей цепочки поставок древесины в Украине в связи с обвинениями Earthsight в использовании незаконно заготовленной древесины.

В 2018-2019 годах компания провела независимые аудиты на основе расследования Earthsight 2018 года. Их результаты не подтвердили использование незаконно заготовленной древесины в цепи поставок IKEA.