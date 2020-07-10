Шведская группа компаний IKEA, которая известна самыми крупными масштабами продаж мебели и товаров для дома в мире, откроет первый магазин в Украине до конца 2020 года.
Для размещения своего магазина IKEA выбрала торговую площадь в столичном ТРЦ Blockbuster Mall, договор с которым был недавно подписан.
В то же время в компании пристально следят за ситуацией с распространением коронавируса, “чтобы минимизировать риски для здоровья посетителей перед открытием физического магазина”, отметили в компании.
Онлайн-магазин IKEA в Украине
14 мая IKEA открыла продажи в Украине своей мебели и товаров для дома через сайт.
Однако позже компания заявила о временных ограничениях в оформлении новых заказов в украинском интернет-магазине.
8 июня онлайн-магазин IKEA в Украине возобновил работу.
Попытки IKEA зайти на украинский рынок
Шведская группа компаний в течение 15 лет пыталась открыть бизнес в нашей стране. Ничем завершились такие попытки в 2005 году, затем — в 2007 и 2008 годах.
В 2019 году открытие первого магазина IKEA в Украине планировалось в столичном Ocean Mall, однако в конце концов торговая площадь около 6 тыс. кв. м должна заработать в ТРЦ Blockbuster.
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Что известно об IKEA
Созданная в 1943 году торговая сеть мебели насчитывает на сегодняшний день 403 магазина в 49 странах мира.
Почти 950 млн человек посетили магазины IKEA в 2017 году, а более 2 млрд человек зашли на сайты компании.
Общий объем продаж группы в прошлом году составил €34,1 млрд.