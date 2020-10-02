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IKEA не використовувала нелегальну деревину з України – розслідування

Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, завершила незалежний аудит в зв’язку зі звинуваченнями Earthsight, виключивши факт потрапляння незаконно заготовленої деревини з України у чергу своїх поставок.

– Результати розслідування третьої сторони не виявили будь-яких ознак того, що незаконно заготовлена деревина потрапила до нашого ланцюгу поставок, – заявили у компанії.

У заяві підкреслюється, що обидва розслідування Earthsight вказали на складну інтерпретацію закону про санітарні рубки протягом сезону тиші.

– Ми підтримуємо дії FSC (Лісової опікунської ради) щодо цієї проблеми і розгляду питання суперечливого законодавства для подальшого вдосконалення відповідального ведення лісового господарства в Україні та за її межами.

Це також підтверджує, чому ми вважаємо, що на сьогодні FSC є надійною глобальною лісовою сертифікацією з усіх присутніх на ринку, – відзначили в компанії.

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У червні 2020 року IKEA почала незалежний аудит ланцюжка поставок деревини в Україні в зв’язку з обвинуваченнями Earthsight  у використанні незаконно заготовленої деревини.

У 2018-2019 роках компанія провела незалежні аудити на основі розслідування Earthsight 2018 року. Їх результати не підтвердили використання незаконно заготовленої деревини в ланцюзі постачань IKEA.

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