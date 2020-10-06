Протесты в Киргизии: зафиксирована первая жертва

В результате протестов в Киргизии зафиксировали первую смерть.

Согласно данным Минздрава, всего пострадали 590 человек, из которых 150 госпитализированы, 13 пациентов пребывают в реанимации.

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— 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. 1 пострадавший скончался, — заявили в Минздраве Киргизии.

Протесты в Киргизии

5 октября вспыхнули протесты в Киргизии после оглашения предварительных результатов парламентских выборов.

На выборах были представлены 12 партий, представители 11 из них вышли на улицы Бишкека с протестами.

Однако вскоре демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Силовики против активистов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а в ответ от митингующих получили коктейли Молотова и камни.

Ночью демонстранты захватили здание, в котором располагается парламент и администрация президента, а также здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Утром 6 октября Алмазбека Атамбаева таки отпустили из СИЗО.

Источник: Министерство здравоохранения Киргизии