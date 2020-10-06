Протести у Киргизстані: зафіксували першу жертву

В результаті протестів у Киргизстані загинула одна людина.

Згідно з даними МОЗ, постраждали 590 осіб, з яких 150 госпіталізовано, 13 пацієнтів перебувають у реанімації.

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– 439 постраждалих після надання першої медичної допомоги відправлені на амбулаторне лікування. 150 постраждалих з різними травмами госпіталізовані, з них 13 постраждалих перебувають в реанімації. Один потерпілий помер, – заявили в Міністерстві охорони здоров’я Киргизстана.

Протести в Киргизстані

5 жовтня спалахнули протести в Киргизстані через оприлюднення попередніх результатів парламентських виборів.

На виборах були представлені 12 партій, представники 11 з них вийшли на вулиці Бішкека з протестами.

Однак незабаром демонстрації переросли в безлади та зіткнення з правоохоронцями. Силовики проти активістів застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, а у відповідь від мітингувальників отримали коктейлі Молотова і камені.

Вночі демонстранти захопили будівлю, в якій розташовується парламент та адміністрація президента, а також будівля Держкомітету національної безпеки Киргизстану з вимогою звільнити екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

Вранці 6 жовтня Алмазбека Атамбаєва таки відпустили із СІЗО.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я Киргизстану