Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова опубликовала видеообращение, которое записала до ее задержания.

В нем она объяснила, что записала обращение специально и заранее.

— Мы знаем, что Беларусь изменилась. Мы знаем, что перемены к лучшему уже наступили: просто требуется еще немного времени и усилий, чтобы давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции. Мы будем долбить, долбить и долбить эту власть. Так как эта власть стала полицейским государством для белорусов, — заявила Колесникова.

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Колесникова призвала вернуться к Конституции 1994 года. Также она призвала провести новые выборы в парламент.

— Ее мы будем менять по правилам беларусов, а не по правилам авторитаризма. Свое отношение к любой Конституции, власть уже показала, — сказала Колесникова.

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Она призвала продолжать выходить на улицы с протестами.

Также призвала организовать экономический бойкот производителей, которые не поддерживают протестующих.

Колесникова также призвала бойкотировать государственные банки и забирать оттуда деньги.

Колесникова написала письмо

Отец белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой получил письмо от дочери из следственного изолятора. Письмо шел из СИЗО города Жодино в Минск полторы недели.

7 сентября стало известным об исчезновении Марии Колесниковой. Оппозиционерку пытались выдворить из Беларуси, но женщина на границе порвала свой паспорт.

Источник: Виктор Бабарико