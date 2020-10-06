Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова опубликовала видеообращение, которое записала до ее задержания.
В нем она объяснила, что записала обращение специально и заранее.
— Мы знаем, что Беларусь изменилась. Мы знаем, что перемены к лучшему уже наступили: просто требуется еще немного времени и усилий, чтобы давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции.
Мы будем долбить, долбить и долбить эту власть. Так как эта власть стала полицейским государством для белорусов, — заявила Колесникова.
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Колесникова призвала вернуться к Конституции 1994 года. Также она призвала провести новые выборы в парламент.
— Ее мы будем менять по правилам беларусов, а не по правилам авторитаризма. Свое отношение к любой Конституции, власть уже показала, — сказала Колесникова.
Она призвала продолжать выходить на улицы с протестами.
Также призвала организовать экономический бойкот производителей, которые не поддерживают протестующих.
Колесникова также призвала бойкотировать государственные банки и забирать оттуда деньги.
Колесникова написала письмо
Отец белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой получил письмо от дочери из следственного изолятора. Письмо шел из СИЗО города Жодино в Минск полторы недели.
7 сентября стало известным об исчезновении Марии Колесниковой. Оппозиционерку пытались выдворить из Беларуси, но женщина на границе порвала свой паспорт.
Источник: Виктор Бабарико