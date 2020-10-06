Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова опублікувала відеозвернення, яке записала до її затримання.
У ньому вона пояснила, що записала звернення спеціально та заздалегідь.
– Ми знаємо, що Білорусь змінилася. Ми знаємо, що зміни на краще вже наступили: просто потрібно ще трохи часу і зусиль, щоб давно розвалений драндулет перестав котитися за інерцією.
Ми будемо довбати, довбати та довбати цю владу. Так як ця влада стала поліцейською державою для білорусів, – заявила Колесникова.
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Колесникова закликала повернутись до Конституції 1994 року. Також вона закликала провести нові вибори у парламент.
– Її ми будемо міняти за правилами білорусів, а не за правилами авторитаризму. Своє ставлення до будь-якої Конституції, влада вже показала, – сказала Колесникова.
Вона закликала продовжувати виходити на вулиці з протестами.
Також закликала організувати економічний бойкот виробників, які не підтримують учасників протесту.
Колесникова також закликала бойкотувати державні банки і забирати звідти гроші.
Колесникова написала листа
Батько білоруської опозиціонерки Марії Колесникової отримав листа від доньки з слідчого ізолятору. Лист йшов з СІЗО міста Жодіно до Мінська півтора тижня.
7 вересня стало відомом про зникнення Марії Колесникової. Опозиціонерку намагалися видворити з Білорусі, але жінка на кордоні порвала свій паспорт.
Джерело:: Віктор Бабарико