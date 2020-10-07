PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія

Меня отравили, чтобы запугать россиян — Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный уверен, что главная цель его отравления — запугать граждан Российской Федерации. Сказал Навальный в интервью Bild.

— Мы достаточно знаем о Путине и Кремле. Но отравить гражданина Новичком, чтобы он погиб в самолете, — я бы даже не поверил, что Кремль это делает, — сказал Навальный.

Читайте: Об отравлении, стоимости лечения в Шарите и возвращении в РФ — Навальный дал интервью Дудю

Политик категорически настроен против расследования в России, которое открыли по факту его отравления. К тому же, не отрицает вероятности, когда он приедет в Россию, его сразу могут арестовать прямо в аэропорту.

Навальный также добавил, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер стал мальчиком на побегушках у Путина.

— Я хочу, чтобы людям в России была доступна такая же медицинская помощь, которую получил я. Но даже у самых богатых людей России нет такого доступа к медицине, потому что таких больниц в России просто нет. А почему? Из-за Путина и его друзей — таких людей, как Герхард Шредер. Они разворовывают российские деньги и делают россиян бедными, — уверен политик.

Отравление Навального

20 августа оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политик впал в кому. Результаты исследований показали, что Навального отравили Новичком — запрещенной нервно-паралитическим веществом.

Германия и Франция готовят санкции против России из-за отравления Навального. Украина также готова присоединиться к санкциям после получения всех деталей дела.

Сам Навальный убежден, к его отравлению причастен лично президент РФ Владимир Путин.

Источник: Bild

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка