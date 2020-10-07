Российский оппозиционер Алексей Навальный уверен, что главная цель его отравления — запугать граждан Российской Федерации. Сказал Навальный в интервью Bild.

— Мы достаточно знаем о Путине и Кремле. Но отравить гражданина Новичком, чтобы он погиб в самолете, — я бы даже не поверил, что Кремль это делает, — сказал Навальный.

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Политик категорически настроен против расследования в России, которое открыли по факту его отравления. К тому же, не отрицает вероятности, когда он приедет в Россию, его сразу могут арестовать прямо в аэропорту.

Навальный также добавил, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер стал мальчиком на побегушках у Путина.

— Я хочу, чтобы людям в России была доступна такая же медицинская помощь, которую получил я. Но даже у самых богатых людей России нет такого доступа к медицине, потому что таких больниц в России просто нет. А почему? Из-за Путина и его друзей — таких людей, как Герхард Шредер. Они разворовывают российские деньги и делают россиян бедными, — уверен политик.

Отравление Навального

20 августа оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политик впал в кому. Результаты исследований показали, что Навального отравили Новичком — запрещенной нервно-паралитическим веществом.

Германия и Франция готовят санкции против России из-за отравления Навального. Украина также готова присоединиться к санкциям после получения всех деталей дела.

Сам Навальный убежден, к его отравлению причастен лично президент РФ Владимир Путин.