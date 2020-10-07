Російський опозиціонер Олексій Навальний впевнений, що головна ціль його отруєння – залякати громадян Російської Федерації. Сказав Навальний в інтерв’ю Bild.

– Ми достатньо знаємо про Путіна та Кремль. Але отруїти цивільну особу Новачком, щоб вона загинула у літаку, – я б навіть не повірив, що Кремль це робить, – сказав Навальний.

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Політик категорично налаштований проти розслідування в Росії, що відкрили за фактом його отруєння. До того ж, не заперечує ймовірності, коли він приїде в Росію, його одразу можуть заарештувати прямо в аеропорту.

Навальний також додав, що колишній німецький канцлер Ґергард Шредер став хлопчиком на побігеньках у Путіна.

– Я хочу, щоб людям у Росії була доступна така ж медична допомога, яку я отримав. Але навіть у найбагатших людей Росії немає такого доступу до медицини, тому що таких лікарень в Росії просто немає. А чому? Через Путіна і його друзів – таких людей, як Ґергард Шредер. Вони розкрадають російські гроші і роблять росіян бідними, – упевнений політик.

Отруєння Навального

20 жовтня опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Політик впав у кому. Результати досліджень показали, що Навального отруїли Новачком – забороненою нервово-паралітичною речовиною.

Нічеччина і Франція готують санкції проти Росії через отруєння Навального. Україна також готова приєднатися до санкцій після отримання усіх деталей справи.

Сам Навальний переконаний, до його отруєння причетний особисто президент РФ Володимир Путін.