Отравление Навального: Франция и Германия инициируют санкции против РФ

Франция и Германия планируют предложить ЕС ввести дополнительные санкции против РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

С инициативой выступили представители МИД стран. Запад неоднократно обращался к Кремлю за объяснениями по данному вопросу, призывая найти и наказать виновных, но не получил внятного ответа.

— РФ пока не предоставила объяснений. В связи с этим мы считаем, что для отравления Алексея Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме ответственности России, — заявили представители МИД Франции и Германии.

Читайте: Об отравлении, стоимости лечения в Шарите и возвращении в РФ — Навальный дал интервью Дудю

Санкции затронут людей, которых страны посчитают ответственными за отравление Навального.

Отравление Навального

20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо, когда он летел самолетом из Томска в Москву.

Борт экстренно приземлился в Омске, откуда его госпитализировали в больницу. Позже политика направили на лечение в Германию.

23 сентября его выписали из стационара, где он пробыл 32 дня, из них 24 — в реанимации. Навальный заявил о причастности Путина к своему отравлению.

Подробнее об отравлении Навального читайте на Фактах ICTV.

Источник: France Diplomatie