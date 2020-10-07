Отруєння Навального: Франція і Німеччина ініціюють санкції проти РФ

Франція і Німеччина планують запропонувати ЄС запровадити додаткові санкції проти РФ через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

З ініціативою виступили представники МЗС країн. Захід неодноразово звертався до Кремля за поясненнями щодо цього питання, закликаючи знайти і покарати винних, однак не отримав чіткої відповіді.

– РФ поки не надала пояснень. Через це ми вважаємо, що для отруєння Олексія Навального немає жодного правдоподібного пояснення, крім відповідальності Росії, – заявили представники МЗС Франції і Німеччини.

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Санкції торкнуться людей, яких країни вважатимуть відповідальними за отруєння Навального.

Отруєння Навального

20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле, коли він летів літаком з Томська до Москви.

Борт екстрено приземлився в Омську, звідки його госпіталізували до лікарні. Пізніше політика направили на лікування до Німеччини.

23 вересня його виписали зі стаціонару, де він пробув 32 дні, з них 24 – у реанімації. Навальний заявив про причетність Путіна до свого отруєння.

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Джерело: France Diplomatie