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Факти / Світ

Отруєння Навального: Франція і Німеччина ініціюють санкції проти РФ

Франція і Німеччина планують запропонувати ЄС запровадити додаткові санкції проти РФ через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

З ініціативою виступили представники МЗС країн. Захід неодноразово звертався до Кремля за поясненнями щодо цього питання, закликаючи знайти і покарати винних, однак не отримав чіткої відповіді.

– РФ поки не надала пояснень. Через це ми вважаємо, що для отруєння Олексія Навального немає жодного правдоподібного пояснення, крім відповідальності Росії, – заявили представники МЗС Франції і Німеччини.

Читайте: Про отруєння, вартість лікування в Шаріте і повернення до РФ – Навальний дав інтерв’ю Дудю

Санкції торкнуться людей, яких країни вважатимуть відповідальними за отруєння Навального.

Отруєння Навального

20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле, коли він летів літаком з Томська до Москви.

Борт екстрено приземлився в Омську, звідки його госпіталізували до лікарні. Пізніше політика направили на лікування до Німеччини.

23 вересня його виписали зі стаціонару, де він пробув 32 дні, з них 24 – у реанімації. Навальний заявив про причетність Путіна до свого отруєння.

Детальніше про отруєння Навального читайте на Фактах ICTV.

Джерело: France Diplomatie

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