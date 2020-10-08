Британія введе санкції проти РФ за отруєння Навального

Велика Британія разом із іншими країнами працюватиме над запровадженням санкцій проти російських посадовців у зв’язку з отруєнням Алєксєя Навального.

Глави МЗС Британії Домінік Рааба заявив, що російська влада не вживає жодних зусиль, щоб розслідувати цей напад.

– Ми будемо працювати разом із нашими міжнародними партнерами, щоб просувати санкції проти російських посадовців і інших, хто вважається відповідальним за цей злочин, а також проти тих, хто брав участь у розробці програми хімічної зброї Новачок, – йдеться в заяві.

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Отруєння Навального

20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле, коли він летів літаком з Томська до Москви.

Борт екстрено приземлився в Омську, звідки його госпіталізували до лікарні. Пізніше політика направили на лікування до Німеччини.

23 вересня його виписали зі стаціонару, де він пробув 32 дні, з них 24 – у реанімації. Навальний заявив про причетність Путіна до свого отруєння.

Детальніше про отруєння Навального читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МЗС Британії