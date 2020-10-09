Німеччина і Франція погодили санкції за отруєння Навального – Le Monde

Франція та Німеччина погодили санкції проти Росії через отруєння Олексія Навального.

До списку санкцій потрапили дев’ять людей та науковий інститут у РФ, пише французька газета Le Monde.

Це співробітники адміністрації президента РФ і силових відомств. Їхні активи у Європі заморозять та можуть заборонити в’їзд.

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Під санкції також може підпасти Державний науково-дослідницький інститут органічної хімії і технології, який розробив отруту Новачок ще за радянських часів.

Євросоюз може розглянути цей список санкцій 12 жовтня під час засідання Ради з міжнародних питань в Брюсселі.

Отруєння Навального

20 серпня опозиціонера з РФ Олексія Навального госпіталізували у стані коми до лікарні міста Омськ. Йому стало погано під час перельоту, політик впав у кому.

Навального повезли лікуватись до Берліну. Там провели тести і результати досліджень показали, що Навального отруїли Новачком – забороненою нервово-паралітичною речовиною.

Опозиціонер вважає, що його отруїли за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: Le Monde