Німеччина і Франція погодили санкції за отруєння Навального – Le Monde

Франція та Німеччина погодили санкції проти Росії через отруєння Олексія Навального.
До списку санкцій потрапили дев’ять людей та науковий інститут у РФ, пише французька газета Le Monde.
Це співробітники адміністрації президента РФ і силових відомств. Їхні активи у Європі заморозять та можуть заборонити в’їзд.
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Під санкції також може підпасти Державний науково-дослідницький інститут органічної хімії і технології, який розробив отруту Новачок ще за радянських часів.
Євросоюз може розглянути цей список санкцій 12 жовтня під час засідання Ради з міжнародних питань в Брюсселі.
Отруєння Навального
20 серпня опозиціонера з РФ Олексія Навального госпіталізували у стані коми до лікарні міста Омськ. Йому стало погано під час перельоту, політик впав у кому.
Навального повезли лікуватись до Берліну. Там провели тести і результати досліджень показали, що Навального отруїли Новачком – забороненою нервово-паралітичною речовиною.
Опозиціонер вважає, що його отруїли за наказом президента РФ Володимира Путіна.
Джерело: Le Monde