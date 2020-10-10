Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали.

Его подозревают в организации массовых беспорядков в Бишкеке.

По информации СМИ, задержали также его супругу Раису и сыновей Кадыра и Сейида.

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Кроме того, сообщают о задержании его телохранителей.

Протесты в Киргизии

5 октября вспыхнули протесты в Киргизии из-за результатов парламентских выборов.

Митингующие были недовольны тем, что в гонке лидируют две партии — Биримдик, в состав которой входит родной брат действующего президента страны, а также Мекен Кыргызстан, которую якобы финансирует экс-заместитель главы Государственной таможенной службы.

Сначала протесты проходили спокойно, но потом они переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Демонстрантам даже удалось захватить здание парламента.

6 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратился к людям. По его словам, в стране произошла попытка государственного переворота.

По поручению президента ЦИК провела расследование нарушений на выборах и признала их недействительными.

Источник: Sputnik Kyrgyzstan