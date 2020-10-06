Центральный избирательный комиссия Киргизии признала недействительными парламентские выборы, которые привели к массовым протестам и беспорядкам в стране.

Об этом заявила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

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Также она отметила, что ЦИК обсуждает вопрос о самороспуске.

— Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий, — заявила Гульнара Джурабаева.

Протесты в Киргизии

5 октября вспыхнули протесты в Киргизии из-за предварительных результатов парламентских выборов.

Демонстрантам не понравилось, чтобы кресла в парламенте получат две партии — Биримдик, в состав которой входит родной брат действующего президента страны, а также Мекен Кыргызстан, которую якобы финансирует экс-заместитель главы Государственной таможенной службы.

На выборах были представлены 12 партий, представители 11 из них вышли на улицы Бишкека с протестами.

Однако вскоре демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Силовики против активистов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а в ответ от митингующих получили коктейли Молотова и камни.

6 октября президент Киргизии Сооронбай Жеенбеков обратился к протестующим, чтобы те прекратили беспорядки, а также добавил, что в стране произошла попытка государственного переворота.

По его словам, он предложил ЦИК провести расследования нарушений на выборах, а при необходимости аннулировать результаты.