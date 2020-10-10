Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва затримали.

Його підозрюють в організації масових заворушень у Бішкеку.

За інформацією ЗМІ, затримали також його дружину Раїсу і синів Кадира і Сеїда.

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Крім того, повідомляють про затримання його охоронців.

Протести в Киргизстані

5 жовтня спалахнули протести у Киргизстані через результати парламентських виборів.

Мітингувальники були незадоволені тим, що у перегонах лідирують дві партії – Бірімдік, до складу якої входить рідний брат чинного президента країни, а також Мекен Киргизстан, яку нібито фінансує екс-заступник глави Державної митної служби.

Спочатку протести проходили спокійно, але потім вони переросли у безлади і зіткнення з силовиками. Демонстрантам навіть вдалося захопити будинок парламенту.

6 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков звернувся до людей. За його словами, у країні відбулася спроба державного перевороту.

За дорученням президента ЦВК провела розслідування порушень на виборах та визнала їх недійсними.

Джерело: Sputnik Kyrgyzstan