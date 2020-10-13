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Факты / Мир

Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко в СИЗО

Белорусская оппозиционная политик Мария Колесникова отказалась от встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

Она отклонила приглашение, поскольку к ней в изолятор приехали незнакомые люди и предложили пообщаться с Лукашенко.

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— Ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали остановить насилие, сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. Меня уже повозили по Беларуси полтора суток и я не знала, где нахожусь.

Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас в Жодино спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми, — сказала Мария.

Лукашенко в СИЗО

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября встретился с Виктором Бабарико и другими арестованными оппозиционерами.

Переговоры происходили в СИЗО КГБ Беларуси в Минске: указывается, что они длились почти пять часов.

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