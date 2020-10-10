Лукашенко в СИЗО встретился с арестованными оппозиционерами

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября встретился с Виктором Бабарико и другими арестованными оппозиционерами.

Переговоры происходили в СИЗО КГБ Беларуси в Минске: указывается, что они длились почти пять часов.

Читайте: Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Кроме кандидата в президенты Беларуси Виктора Барабико, на встрече присутствовали его сын Эдуард Барабико, политтехнолог Виталий Шкляров, член Координационного совета оппозиции Беларуси Лилия Власова, а также бизнесмен Юрий Воскресенский, поддержавший протесты в Беларуси.

О содержании и том, как прошла встреча, пока не сообщается.

Лукашенко грозят санкции ЕС

Европейский Союз планирует принять санкции против Александра Лукашенко уже в понедельник, 12 октября.

Попытки ЕС выйти на прямой диалог с Лукашенко закончились неудачей: вместо Светлана Тихановская за последний месяц провела ряд встреч с европейскими политиками, в частности, с Ангелой Меркель.

Дипломаты ЕС также обсудят возможность усиления экономической поддержку Беларуси, если в стране пройдут демократические перемены.

Источник: Пул Первого