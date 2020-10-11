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Факты / Мир

В Беларуси из СИЗО отпустили оппозиционеров после встречи с Лукашенко

В Беларуси двоим арестованным оппозиционерам после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ изменили меру пресечения.

Из СИЗО отпустили директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича и руководителя штаба Виктора Бабарико Юрия Воскресенского. Теперь они будут пребывать под домашним арестом.

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Юрия Воскресенского рассказал, что диалог проходил местами на повышенных тонах, но закончился конструктивно.

Президент Белоруссии встретился с оппозиционерами 10 октября.

Встреча длилась четыре с половиной часа. Также на ней присутствовал один из кандидатов на выборах президента Виктор Бабарико, его сын Эдуард, а также Лилия Власова, Юрий Воскресенский и Виталий Шкляров.

В воскресенье, 11 октября, уже традиционно продолжаются протесты в Беларуси. Люди выражают свое недовольство результатами президентских выборов и насилием со стороны силовиков.

Последние новости о протестах в Беларуси вы можете посмотреть в нашей текстовой онлайн-трансляции.

Фото: Dreamstime

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