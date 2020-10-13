Колесникова відмовилася їхати на зустріч з Лукашенком в СІЗО

Білоруська опозиційна політик Марія Колесникова відмовилася від зустрічі з Олександром Лукашенком в СІЗО КДБ.
Вона відхилила запрошення, оскільки до неї в ізолятор приїхали незнайомі люди та запропонували поспілкуватися з Лукашенком.
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– Ну чого зараз спілкуватися, півтора місяці тому ми пропонували зупинити насильство, зараз всі у в’язниці або видворені з країни. Мене вже повозили по Білорусі півтори доби і я не знала, де перебуваю.
Хай ці люди представляться, скажуть, хто вони і куди везуть, щоб я не боялася їхати. Зараз в Жодіно спокійніше, ніж їздити з незнайомими людьми, – сказала Марія.
Лукашенко в СІЗО
Президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня зустрівся із Віктором Бабарико та іншими заарештованими опозиціонерами.
Перемовини відбувалися в СІЗО КДБ Білорусі у Мінську: зазначається, що вони тривали майже п’ять годин.