Російський опозиційний політик Олексій Навальний міг випити рідину, в якій розчинили отруту Новачок, двічі.
Американскі ЗМІ з посиланням на високопоставленого співробітника спецслужб Німеччини повідомили, що, на думку експертів, Новачок могли розчинити у воді або, можливо, в чаї.
Найімовірніше, політик випив її в аеропорту перед польотом.
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Однак німецькі фахівці виявили концентрацію Новачка у крові та сечі Олексія Навального, а також на пляшці з водою з його готельного номера.
Це може означати, що опозиціонер контактував з отрутою до прибуття в аеропорт або, що, ймовірно, його труїли двічі.
Отруєння Навального
Олексію Навальному стало зле у літаку, коли він повертався з Томська у Москву. Борт вимушено посадили в Омську, де політика термінового госпіталізували.
Через кілька днів опозиціонера перевезли у німецьку клініку Шаріте. У Німеччині фахівці зробили експертизу, результати якої показали, що Навального отруїли Новачком – забороненою нервово-паралітичною речовиною.
На думку політика, це зробили за наказом президента Росії Володимира Путіна.
Джерело: The New York Times