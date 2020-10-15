Російський опозиційний політик Олексій Навальний міг випити рідину, в якій розчинили отруту Новачок, двічі.

Американскі ЗМІ з посиланням на високопоставленого співробітника спецслужб Німеччини повідомили, що, на думку експертів, Новачок могли розчинити у воді або, можливо, в чаї.

Найімовірніше, політик випив її в аеропорту перед польотом.

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Однак німецькі фахівці виявили концентрацію Новачка у крові та сечі Олексія Навального, а також на пляшці з водою з його готельного номера.

Це може означати, що опозиціонер контактував з отрутою до прибуття в аеропорт або, що, ймовірно, його труїли двічі.

Отруєння Навального

Олексію Навальному стало зле у літаку, коли він повертався з Томська у Москву. Борт вимушено посадили в Омську, де політика термінового госпіталізували.

Через кілька днів опозиціонера перевезли у німецьку клініку Шаріте. У Німеччині фахівці зробили експертизу, результати якої показали, що Навального отруїли Новачком – забороненою нервово-паралітичною речовиною.

На думку політика, це зробили за наказом президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: The New York Times