В Германии ужесточают карантин из-за рекордного прироста заражений

В Германии усиливают противоэпидемические меры, поскольку впервые с апреля в стране за сутки зафиксировано более пяти тысяч новых случаев заражения Covid-19.

Об этом договорились канцлер Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель.

Согласно решению правительства, в некоторых регионах ограничат до 23.00 работу баров, ресторанов и других заведений общественного питания. Также до 10 человек ограничат количество людей на частных вечеринках.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В регионах введут ношение маски, где в течение длительного времени скапливаются люди.

За последние сутки в Германии коронавирусом заболели 6 063 человек, 31 — умер.

Covid-19 во Франции

Во Франции с субботы, 17 октября, на четыре недели вводится комендантский час для борьбы со второй волной коронавируса.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам.

По его словам, комендантский час будет действовать с 21.00 до 06.00 в ряде регионов страны, в том числе в Париже, Лилле, Лионе, Марселе и Тулузе.

Источник: DW