У Німеччині посилюють карантин через рекордний приріст заражень

У Німеччині посилюють протиепідемічні заходи, оскільки вперше з квітня в країні за добу зафіксовано більше п’яти тисяч нових випадків зараження Covid-19.

Про це домовилися канцлер Ангела Меркель і глави урядів федеральних земель.

Згідно з рішенням уряду, в деяких регіонах роботу барів, ресторанів та інших закладів громадського харчування обмежать до 23.00. Також до 10 осіб обмежать кількість людей на приватних вечірках.

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У регіонах введуть носіння маски у місцях, де протягом тривалого часу скупчуються люди.

За останню добу в Німеччині на коронавірус захворіли 6 063 осіб, 31 пацієнт помер.

Covid-19 у Франції

У Франції з суботи, 17 жовтня, на чотири тижні вводиться комендантська година для боротьби з другою хвилею коронавірусу.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю французьким телеканалам.

За його словами, комендантська година діятиме з 21.00 до 06.00 в низці регіонів країни, зокрема у Парижі, Ліллі, Ліоні, Марселі та Тулузі.

Джерело: DW