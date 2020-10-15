У Німеччині посилюють карантин через рекордний приріст заражень

У Німеччині посилюють протиепідемічні заходи, оскільки вперше з квітня в країні за добу зафіксовано більше п’яти тисяч нових випадків зараження Covid-19.
Про це домовилися канцлер Ангела Меркель і глави урядів федеральних земель.
Згідно з рішенням уряду, в деяких регіонах роботу барів, ресторанів та інших закладів громадського харчування обмежать до 23.00. Також до 10 осіб обмежать кількість людей на приватних вечірках.
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У регіонах введуть носіння маски у місцях, де протягом тривалого часу скупчуються люди.
За останню добу в Німеччині на коронавірус захворіли 6 063 осіб, 31 пацієнт помер.
Covid-19 у Франції
У Франції з суботи, 17 жовтня, на чотири тижні вводиться комендантська година для боротьби з другою хвилею коронавірусу.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю французьким телеканалам.
За його словами, комендантська година діятиме з 21.00 до 06.00 в низці регіонів країни, зокрема у Парижі, Ліллі, Ліоні, Марселі та Тулузі.
Джерело: DW