Спасатели из Австралии разделись для ежегодного благотворительного календаря Australian Firefighters Calendar и призывали людей защищать природу от лесных пожаров.
Директор Australian Firefighters Calendar Дэвид Роджерс рассказал, что редакция ежегодно получает около тысячи анкет от пожарных, однако для откровенной фотосессии отбирают только 24 человека.
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Средства от продаж календаря в 2021 году зоозащитники передадут в благотворительные организации, которые помогают диким животным.
Один календарь можно приобрести за €13,42.
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Share the behind the scenes laughs and smiles with our Aussie hero firefighters!
47-летняя Хайди Клум полностью разделась
Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум опубликовала в Instagram откровенный снимок.
Модель на фото позирует полностью обнаженной, прикрывшись только прозрачной занавеской. Снимок был сделан на балконе. Сзади нее виднеются пальмы и море.
Фото: Aus Firefighter Calendar