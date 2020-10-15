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Факты / Мир

Во имя спасения животных: пожарные в Австралии разделись для календаря

Спасатели из Австралии разделись для ежегодного благотворительного календаря Australian Firefighters Calendar и призывали людей защищать природу от лесных пожаров.

Директор Australian Firefighters Calendar Дэвид Роджерс рассказал, что редакция ежегодно получает около тысячи анкет от пожарных, однако для откровенной фотосессии отбирают только 24 человека.

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Средства от продаж календаря в 2021 году зоозащитники передадут в благотворительные организации, которые помогают диким животным.

Один календарь можно приобрести за €13,42.

 

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Share the behind the scenes laughs and smiles with our Aussie hero firefighters!

Публикация от Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

47-летняя Хайди Клум полностью разделась

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