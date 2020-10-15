Спасатели из Австралии разделись для ежегодного благотворительного календаря Australian Firefighters Calendar и призывали людей защищать природу от лесных пожаров.

Директор Australian Firefighters Calendar Дэвид Роджерс рассказал, что редакция ежегодно получает около тысячи анкет от пожарных, однако для откровенной фотосессии отбирают только 24 человека.

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Средства от продаж календаря в 2021 году зоозащитники передадут в благотворительные организации, которые помогают диким животным.

Один календарь можно приобрести за €13,42.

47-летняя Хайди Клум полностью разделась