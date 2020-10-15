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Факти / Світ

Заради порятунку тварин: пожежники в Австралії роздяглися для календаря

Вогнеборці з Австралії роздяглися для щорічного благодійного календаря Australian Firefighters Calendar та закликали людей захищати природу від лісових пожеж.

Директор Australian Firefighters Calendar Девід Роджерс розповів, що редакція щороку отримає близько тисячі анкет від пожежників, проте для відвертої фотосесії відбирають тільки 24 людини.

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Кошти від продажів календаря у 2021 році зоозахисники надішлють у благодійні організації, які допомагають диким тваринам.

Один календар можна придбати за €13,42.

 

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Share the behind the scenes laughs and smiles with our Aussie hero firefighters!

Публикация от Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

47-річна Хайді Клум повністю роздяглася

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