Япония сольет радиоактивную воду из Фукусимы в море

Япония может выпустить загрязненную воду из Фукусимы в море. С момента радиационной аварии в Фукусимской АЭС прошло почти десять лет, и только сейчас правительство Японии решило ликвидировать остатки жидкости.

Во время ликвидации ее использовали для охлаждения электростанции. После этого вода проходила фильтрацию для уменьшения радиоактивности.

Официальное решение еще не принято, но власти планируют сделать это в течение месяца.

— Мы должны скорее определиться, чтобы предотвратить задержки утилизации, — сказал министр промышленности Японии Хироси Каджияма.

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В прошлом месяце в резервуарах объекта зафиксировали 1,23 млн т облученной жидкости.

Местные СМИ сообщают, что выпуск воды может начаться не ранее 2022 года.

Трагедия в Фукусиме

В 2011 году в результате мощного землетрясения произошла авария на Фукусимской атомной электростанции. Ее последствия оценивают по высшему баллу международной шкалы ядерных событий.

Заявления о сливе воды появляются не впервые — в прошлом году также предусматривали возможность ее утилизации в Тихий океан.

Источник: Channel NewsAsia