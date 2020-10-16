Японія зіллє радіоактивну воду з Фукусіми у море

Японія може випустити забруднену воду з Фукусіми у море. З моменту радіаційної аварії на Фукусімській АЕС минуло майже десять років, і тільки зараз уряд Японії вирішив ліквідувати залишки рідини.

Під час ліквідації її використовували для охолодження електростанції. Після цього вода проходила фільтрацію для зменшення радіоактивності.

Офіційне рішення ще не ухвалили, але влада планує зробити це протягом місяця.

– Ми повинні швидше визначитися, щоб запобігти затримці утилізації, – сказав міністр промисловості Японії Хіросі Каджіяма.

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Минулого місяця у резервуарах об’єкта зафіксували 1,23 млн т опроміненої рідини. Місцеві ЗМІ повідомляють, що випуск води може розпочатися не раніше 2022 року.

Трагедія у Фукусімі

У 2011 році внаслідок потужного землетрусу трапилася аварія на Фукусімській атомній електростанції. Її наслідки оцінюють за найвищим балом міжнародної шкали ядерних події.

Заяви про злив води з’являються не вперше – минулого року також передбачали можливість її утилізації у Тихий океан.

Джерело: Channel NewsAsia