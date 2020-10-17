Французская полиция взяла под стражу еще пятерых человек в связи с убийством исламским радикалом школьного учителя в пригороде Парижа.

Среди пяти задержанных двое — родители одной из студенток колледжа. Другие задержанные — часть окружения предполагаемого убийцы, но не связанные с ним родственными узами.

Всего в связи с этим убийством полиция Франции взяла под стражу девять человек. Подозреваемого в убийстве застрелили в соседнем городе Эраньи.

Расследованием преступления занялась антитеррористическая прокуратура. Подозреваемый в убийстве имеет чеченское корни и родился в Москве в 2002 году.

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Президент Франции Эммануэль Макрона, который в тот же вечер приехал на место теракта в пригороде Парижа, призвал всех граждан объединиться и оставаться вместе.

Также он отметил, что все французы могут рассчитывать на решительные действия правительства.