PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Обезглавливание учителя под Парижем: полиция задержала 9 человек

Французская полиция взяла под стражу еще пятерых человек в связи с убийством исламским радикалом школьного учителя в пригороде Парижа.

Среди пяти задержанных двое — родители одной из студенток колледжа. Другие задержанные — часть окружения предполагаемого убийцы, но не связанные с ним родственными узами.

Всего в связи с этим убийством полиция Франции взяла под стражу девять человек. Подозреваемого в убийстве застрелили в соседнем городе Эраньи.

Расследованием преступления занялась антитеррористическая прокуратура. Подозреваемый в убийстве имеет чеченское корни и родился в Москве в 2002 году.

Читайте: Террористом, который обезглавил учителя в Париже, оказался 18-летний россиянин

Президент Франции Эммануэль Макрона, который в тот же вечер приехал на место теракта в пригороде Парижа, призвал всех граждан объединиться и оставаться вместе.

Также он отметил, что все французы могут рассчитывать на решительные действия правительства.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка