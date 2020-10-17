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Факти / Світ

Обезголовлення вчителя у Парижі: поліція затримала 9 осіб

Французька поліція взяла під варту ще п’ятох осіб у зв’язку з убивством ісламським радикалом шкільного вчителя в передмісті Парижа.

Серед п’яти затриманих двоє – батьки однієї зі студенток коледжу. Інші затримані – частина оточення передбачуваного вбивці, але не пов’язані з ним родинними узами.

Загалом у зв’язку з цим убивством поліція Франції взяла під варту дев’ятьох осіб. Підозрюваного в убивстві застрелили в сусідньому місті Ераньї.

Розслідуванням злочину зайнялася антитерористична прокуратура. Підозрюваний в убивстві має чеченське коріння та народився в Москві в 2002 році.

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Президент Франції Еммануель Макрон, який у той же вечір приїхав на місце теракту у передмісті Парижа, закликав усіх громадян об’єднатися та залишатися разом.

Також він зазначив, що усі французи можуть розраховувати на рішучі дії уряду.

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