PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Террористом, который обезглавил учителя в Париже, оказался 18-летний россиянин

Полиция установила личность исламиста, который вечером 16 октября обезглавил учителя истории в пригороде Парижа.

Им оказался парень чеченской национальности, который родился в Москве в 2002 году. Информацию подтвердили в консульстве России во Франции.

В соцсетях террорист был подписан Чечен 270 (Tchetchene_270). Сейчас все его аккаунты заблокированы.

Читайте: В Новой Зеландии мужчине дали пожизненное за стрельбу в мечети

Причиной теракта правоохранители называют показ карикатур на исламского пророка Мухаммеда в рамках курса гражданского образования, который проводил убитый 47-летний учитель истории.

Террористом, который обезглавил учителя в Париже, оказался 18-летний россиянин

Редакция французского издания Charlie Hebdo, журналисты которой неоднократно становились жертвами нападений исламистов за карикатуры Мухаммеда, выразили искренние соболезнования семье учителя.

Президент Франции Эммануэль Макрона, который в тот же вечер приехал на место теракта в пригороде Парижа, призвал всех граждан объединиться и оставаться вместе.

Также он отметил, что все французы могут рассчитывать на решительные действия правительства.

Источник: BFM TV

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка