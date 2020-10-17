Террористом, который обезглавил учителя в Париже, оказался 18-летний россиянин

Полиция установила личность исламиста, который вечером 16 октября обезглавил учителя истории в пригороде Парижа.

Им оказался парень чеченской национальности, который родился в Москве в 2002 году. Информацию подтвердили в консульстве России во Франции.

В соцсетях террорист был подписан Чечен 270 (Tchetchene_270). Сейчас все его аккаунты заблокированы.

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Причиной теракта правоохранители называют показ карикатур на исламского пророка Мухаммеда в рамках курса гражданского образования, который проводил убитый 47-летний учитель истории.

Редакция французского издания Charlie Hebdo, журналисты которой неоднократно становились жертвами нападений исламистов за карикатуры Мухаммеда, выразили искренние соболезнования семье учителя.

Президент Франции Эммануэль Макрона, который в тот же вечер приехал на место теракта в пригороде Парижа, призвал всех граждан объединиться и оставаться вместе.

Также он отметил, что все французы могут рассчитывать на решительные действия правительства.

Источник: BFM TV