В Новой Зеландии к пожизненному заключению приговорили австралийца Брентона Таррант, который в марте 2019 года устроил стрельбы в двух мечетях. Во время теракта погиб 51 человек, еще 40 получили ранения.

29-летний Таррант признал себя виновным в совершении террористического акта. В последний день судья почти час читал имена погибших и раненых и рассказывал, как Таррант разрушил их жизни.

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Судья назвал действия австралийца бесчеловечными. От выступления злоумышленник отказался.

Стоит отметить, что судочинци впервые в истории страны использовали самое жестокое наказание — пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения.

А также это первый терорестичний акт совершенный на территории страны.

Теракт в Новой Зеландии

Когда мужчина открыл стрельбу, в мечете города Крайстчерч находилось 300 человек. В общей сложности в двух мечетях на молитве было 500 человек.

Известно, что нападавшим был австралиец, он совершил преступление из-за антиисламской позиции, также у него были антииммиграционные, антиэтнические взгляды.

Первую жертву он расстрелял в дверях, а пройдя во внутрь, он начал стрелять без разбора. Вторая жертва пыталась ползти по коридору к дверям, но тут же получила еще несколько пуль.