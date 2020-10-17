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Терористом, який обезголовив вчителя у Парижі, виявився 18-річний росіянин

Поліція встановила особу ісламіста, який ввечері 16 жовтня обезголовив вчителя історії у передмісті Парижа.

Ним виявився хлопець чеченської національності, який народився у Москві 2002 року. Інформацію підтвердили у консульстві Росії у Франції.

У соцмережах терорист був підписаний Чечен 270 (Tchetchene_270). Наразі усі його акаунти заблоковано.

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Причиною теракту правоохоронці називають показ карикатур на ісламського пророка Мухаммеда в рамках курсу громадянської освіти, який проводив вбитий 47-річний вчитель історії.

Терористом, який обезголовив вчителя у Парижі, виявився 18-річний росіянин

Редакція французького видання Charlie Hebdo, журналісти якої неодноразово ставали жертвами нападів ісламістів через карикатури Мухаммеда, висловили глибокі співчуття родині вчителя.

Президент Франції Еммануель Макрон, який у той же вечір приїхав на місце теракту у передмісті Парижа, закликав усіх громадян об’єднатися та залишатися разом.

Також він зазначив, що усі французи можуть розраховувати на рішучі дії уряду.

Джерело: BFM TV

Фото: Dreamstime

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